Nubifragio a Senigallia sottopassi chiusi lungomare off limits

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un violento nubifragio si è abbattuto stamattina a Senigallia causando allagamenti e disagi alla circolazione stradale. La situazione più critica riguarda il lungomare, quasi isolato per la chiusura di vari sottopassi sia sul versante di levante che a ponente. Nei quartieri del piano regolatore vicino al centro storico e della Cesanella e Cesano a nord ci sono varie strade allagate che stanno causando problemi agli automobilisti. In generale il traffico ha subito gravi rallentamenti in quasi tutta la città. In un condominio alle Saline, zona sud di Senigallia, l'acqua caduta abbondante è arrivata ad allagare garage e cantine, oltre che l'androne delle scale e il livello non accenna a diminuire.LEGGI ANCHE: Marche col fiato sospeso: il maltempo continua tra uragani, danni e disagi