La tempesta di Santa Lucia piega le Marche. Alberi abbattuti dal vento, ormeggi rotti in porto, squarciato il pallone del Cus

ANCONA - Il passaggio della tempesta di Santa Lucia lascia il segno anche ad Ancona e provincia, con alberi caduti, barche che rompono gli ormeggi e cornicioni caduti in strada. Nella notte i vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare circa 50 emergenze, soprattutto per alberi abbattuti dal vento, in particolare nella zona tra Trecastelli e Senigallia, ma anche tra Ancona e Osimo. Nel capoluogo anche la furia del mare ha creato problemi. Nel porto turistico di Marina Dorica gli ormeggi non hanno retto e alcune barche si sono rigirate subendo danni. Allarme anche sull’asse Nord-sud, dove per la pioggia e il vento si sono staccati calcinacci, finiti sulla carreggiata, dal viadotto vicino al Liceo Scientifico. Problemi anche a Posatora dove ne ha pagato le conseguenze il pallone geodetico del Cus. L’emergenza vento, iniziata nel pomeriggio di venerdì, è cessata intorno alle 4 di notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA