Maltempo, annullato lo spettacolo pirotecnico di stasera alla Rotonda

SENIGALLIA - E alla fine è arrivata la decisione più amara. Annullato lo spettacolo pirotecnico che era in programma questa sera nell'ambito delle iniziative per festeggiare la notte della Rotonda.La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale a seguito del peggioramento delle condizioni metereologiche che hanno creato disagi in città ed anche nei centri limitrofi.Già domani sarà comunicata la data in cui saranno recuperati tutti gli eventi previsti per la manifestazione.