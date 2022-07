Maltempo, soffitto crollato nella Rsa di Jesi: pazienti trasferiti nella notte. Tromba d'aria, abbattute decine di alberi

ANCONA Maltempo, sono proseguiti tutta la notte e stanno ancora continuando senza sosta, in provincia di Ancona, gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte ai danni causati dalla bomba d’acqua che si è abbattuta ieri sera su tutta la provincia. Resta l’emergenza in particolare in Vallesina e nel Senigalliese.

Rami sulle strade, decine di segnalazioni

E’ durato fino alle due della notte l’intervento della messa in sicurezza della Rsa di Jesi, dove il crollo di un soffitto ha costretto a trasferire gli anziani pazienti in un altro piano. Ma sono ancora ore di grande lavoro per i vigili del fuoco, che hanno 60 interventi in coda nella provincia. La tromba d’aria ha abbattuto gli alberi, sono decine gli allarmi per rami che occupano la strada creando intralcio e pericoli alla circolazione, che sono piombati sulle auto o che ostruiscono l’ingresso delle abitazioni. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate richieste di aiuto anche per vetri spaccati dalla forza de vento. Tutte le squadre sono impegnate nel territorio, ci vorrà ancora del tempo prima che là situazione torni alla normalità.