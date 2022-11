Maltempo, albero cade e trancia tralicci della corrente: stop produttivo del Gruppo Fedrigoni, cig possibile per 70 dipendenti

FABRIANO - Un albero, caduto a Rocchetta Bassa di Fabriano a causa del maltempo, ha tranciato di netto alcuni fili di tralicci della corrente elettrica. L'incidente ha causato un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica.

Coinvolti 70 dipendenti

L'interruzione della corrente ha causato anche uno stop produttivo nel vicino stabilimento del Gruppo Fedrigoni, ex Cartiere Miliani. Per l'azienda si apre la cassa integrazione ma è probabile, secondo i sindacati, che il tutto possa essere risolto entro pochi giorni: una ipotesi è che la Cig per una parte dei dipendenti con causale "eventi", prosegua almeno fino a martedì 22 novembre compreso. Domani si terrà un incontro tra i rappresentanti dei sindacati di categoria e i responsabili del sito produttivo un punto della situazione. Sono 94 i dipendenti a lavoro su due turni, sette giorni su sette e l'ammortizzatore sociale ne dovrebbe coinvolgere una settantina.