Malori in centro e al mare il sole picchia senza pietà Soccorsi giovani e anziani

ANCONA - Colpi di sole, pressione bassa, disidratazione. Malori, tanti, fuori e dentro l’acqua in questo fine settimana rovente che Ancona e la provincia si sono lasciate alle spalle. Tanti i casi registrati, fortunatamente pochi quelli che si sono conclusi con una corsa al pronto soccorso e ricoverati in reparto. La Croce gialla di Ancona è stata attivata soprattutto per soccorrere anziani con patologie importanti che la fiammata africana ha acuito, per cui si è richiesto il ricovero all’Inrca.







E sono proprio gli anziani, oltre ai bambini, a soffrire maggiormente l’ennesima ondata di calore. Ieri pomeriggio, per esempio, una signora era appoggiata a una panchina del viale della Vittoria in evidente affanno: una coppia che passeggiava proprio all’altezza del Passetto si è avvicinata e le ha offerto un po’ d’acqua. La signora si è ripresa dopo qualche minuto e non c’è stato bisogno di chiamare un’ambulanza ma la coppia si è comunque offerta di riaccompagnarla a casa per sincerarsi delle sue condizioni. Dalla città al mare la situazione cambia e di parecchio. A Senigallia da giovedì a ieri sono stati una ventina gli interventi a causa di improvvisi colpi di calore. Lungo il tratto di mare del Ponterosso il servizio di salvamento della Protezione civile nella giornata di sabato è intervenuto in aiuto di sei giovani bagnanti che nel corso della giornata sulla spiaggia di velluto hanno accusato malori in serie. Avevano la pressione bassa, ma soprattutto erano disidratate: un’accoppiata fatale per cui è scattata la corsa al pronto intervento dell’ospedale senigalliese.



Tutte e sei sono state visitate dai medici e due in particolare trattenute per accertamenti, anche se alla fine sono state dimesse nel corso della giornata. In queste giornate dal caldo infernale anche la notte non porta sollievo: e infatti ieri sera è stato registrato un malore sul lungomare Alighieri - sempre a Senigallia -. Una ragazza ha quasi perso i sensi a causa del caldo quasi asfissiante - con una umidità a livelli altissimi - nonostante il sole fosse tramontato da un bel po’. E ancora: interventi in centro della Croce rossa e in acqua, in attesa che le temperature tornino a valori più umani e sopportabili. Come per il turista di circa 70 anni che nei giorni scorsi stava camminando lungo la battigia quando ad un tratto si è sentito male. Si è messo in ginocchio ed è stato subito visto dal bagnino di salvataggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il turista in ospedale dove è stato ricoverato e, tenuto in osservazione.

Lunedì 12 Agosto 2019, 05:35 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 05:35