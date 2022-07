Ancona, malore al porto: 35enne sviene e batte la testa. A Torrette in codice rosso

ANCONA - Ha un malore, sviene e batte la testa a terra: turista olandese di 35 anni in codice rosso all'ospedale di Torrette. Il soccorso è scattato questo pomeriggio nell'area dei terminal del porto di Ancona. Ad intervenire è stato un equipaggio della Croce Gialla, supportato dall'automedica del 118. Una volta stabilizzate le condizioni del 35enne, si è proceduto al trasporto all'ospedale regionale. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A preoccupare, non solo l'origine del malore, ma anche il trauma cranico conseguente alla caduta.