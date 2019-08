Malore improvviso in spiaggia: è morta la turista di 81 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Non ce l’ha fatta la turista milanese di 81 anni, colta da un malore in acqua lo scorso 7 agosto. Era accaduto davanti ai Bagni 14 sul lungomare Mameli di Senigallia. La pensionata era stata immediatamente soccorsa dai bagnanti, che avevano assistito al momento in cui si era accasciata in acqua vicino alla riva, e dai bagnini di salvataggio che avevano iniziato il massaggio cardiaco per poi affidarla alle cure dei sanitari. La donna era stata portata nell’ospedale cittadino. Era ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ieri il suo cuore ha smesso di battere. Un triste epilogo per la turista prontamente soccorsa, proprio come era accaduto il giorno prima ad un’altra milanese in vacanza in città. Nei giorni scorsi infatti era morta anche la 63enne rianimata per oltre 40 minuti sulla spiaggia antistante l’hotel Ritz sul lungomare Alighieri. La famiglia ha deciso di donare i suoi organi. Purtroppo anche per la seconda turista soccorsa in mare la vacanza sulla spiaggia di velluto si è conclusa in modo tragico.