Malore fatale, Maurizio muore a 53 anni La notizia sta sconvolgendo la comunità

OSIMO - Lutto per una delle famiglie più conosciute e stimate di Osimo. È morto sabato sera Maurizio Baldassari, 53 anni, figlio di Gilberto, storico commerciante di corso Mazzini. Da qualche anno Maurizio viveva con la compagna a San Benedetto del Tronto. È qui che venerdì ha avuto un malore, probabilmente un infarto, che lo ha costretto ad un ricovero di urgenza all’ospedale di Ascoli, dove è poi spirato sabato sera.La notizia si è diffusa rapidamente anche ad Osimo, dove la sua famiglia è tra le più conosciute. Tutti gli over 40 hanno conosciuto l’epopea delle boutique Baldassari, una delle catene di abbigliamento più in voga tra gli anni ’60 e ’90, dove tantissimi andavano a comprare abiti griffati e di alta moda. Anche da fuori città venivano clienti a fare acquisti da Baldassari, dando lustro al commercio osimano del boom economico. Ad aprire il negozio fu il nonno di Maurizio, Baldissera Baldassari, che poi passò l’attività ai suoi tre figli, Gilberto, Sergio e Franco.I primi due gestirono le boutique di Osimo, mentre Franco, il più piccolo dei tre fratelli Baldassari, si è occupato dei negozi fuori città, a Offagna e Recanati. Poi i figli di Sergio continuarono l’attività di commercianti e i figli di Gilberto si dedicarono ad altro. Il maggiore, Massimo, è ora notaio a Moie di Maiolati, mentre Maurizio si era occupato di finanza e aveva collaborato con la Imt di Andrea Accorroni prima di trasferirsi a San Benedetto. La sua morte lascia nello sconcerto anche il mondo dello sport: il papà Gilberto fu vicepresidente della Robur Basket, mentre Maurizio per qualche tempo fu vicino all’Osimana. Tanti i messaggi di affetto che sono giunti alla mamma Giuliana, ai figli Melissa e Gabriele e al fratello Massimo. Camera ardente nella Casa Funeraria Biondi a San Biagio. Funerali oggi alle 16.30 nella chiesa di San Marco, po la salma verrà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero San Giovanni.