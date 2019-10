Malore fatale dopo un aperitivo: Luca è morto annegato a Ibiza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSIMO - Annegamento per malore, sarebbe questo il responso dell’autopsia, che sarà ufficiale tra un paio di mesi, sul corpo di Luca Pezzolesi, il 20enne di San Biagio morto dopo un tuffo ad Ibizia domenica scorsa. I suoi genitori, Sauro e Simonetta, e uno zio paterno sono partiti lunedì in tarda serata dall’aeroporto di Bergamo per dirigersi nell’isola delle Baleari. Ieri mattina all’Istituto Anatomico Forense di Ibiza si è svolto l’esame autoptico che non ha evidenziato contusioni che potessero far pensare ad un impatto traumatico contro la scogliera.