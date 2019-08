Malore al mare, muore una donna la famiglia ha donato gli organi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Un malore l’aveva colta in spiaggia a Senigallia, dove stava trascorrendo le vacanze, nella mattina dello scorso 6 agosto. L’immediato intervento dei soccorsi non era bastato: sabato scorso, nel reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi dove era stata ricoverata in condizioni critiche, il decesso. Ma dal dramma di Anna, mamma milanese 63enne, e della sua famiglia, amore e generosità del marito e dei figli della signora hanno permesso di far nascere nuove speranze di vita. Il loro consenso ha infatti permesso la donazione degli organi, nella notte dei desideri davanti alle stelle che cadono, coinvolgendo le professionalità mediche e sanitarie dello stesso Carlo Urbani, del Centro Regionale Trapianti di Ancona e del Centro Trapianti di Milano.