Travolto da uno stampo: grave operaio 44enne portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Grave infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina in un'azienda a Scorcelletti.Per acuse ancora in fase di accertamento, uno jesino di 44 anni è stato travolto da un pesante stampo, riportando lesioni all'addome e al torace. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sccorritori della Croce verde, tanto che è stato disposto il trasporto urgente del ferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche i carabinieri.