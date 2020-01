Travolta da un'auto in retromarcia: all'ospedale in codice rosso con un trauma cranico

MAIOLATI SPONTINI - Grave investimento ieri mattina verso le 11,30 in via Trieste all’intersezione con via Mattei, strada parallela a via Risorgimento, al centro di Moie. A restare ferita, una donna di 70 anni travolta da una Mazda che stava facendo retromarcia. L’uomo al volante - un 70enne residente in quella stessa via - stava parcheggiando sotto casa, quando, in base a quanto riferito da alcuni testimoni alla Polizia locale, avrebbe investito l’anziana che passava.

Immediato l’allarme. Sul posto l’automedica del 118 di Jesi e l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana. Data la gravità, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, atterrata in un prato nella vicina via Sanzio. La donna, che è rimasta sempre cosciente, nel violento impatto ha riportato un trauma cranico commotivo, oltre a diverse contusioni.

