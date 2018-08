Sorpresi al parco â€‹con hashish e marijuana: tre ragazzi denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI – Pizzicati a chiacchierare appoggiati sui motorini, ma con la droga in tasca. Tre ragazzi ventenni, italiani, sono stati controllati dai Carabinieri della Compagnia di Jesi l'altra sera in un parco pubblico tra Moie e Castelplanio. I giovani sono stati trovati in possesso complessivamente di 60 grammi di droga, tra hashish e marijuana. Nei loro confronti è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.