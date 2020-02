Scoppia l'incendio nella mansarda, fuggi fuggi nella notte

MAIOLATI SPONTINI - Paura questa notte a Moie di Maiolati Spontini, dove, per cause ancora da stabilire, si è sviluppato un incendio nella mansarda di una palazzina.

I Vigili del fuoco di Jesi sono intervenuti questa notte alle ore 0.40 circa a Moie di Maiolati Spontini per l'incendio di una mansarda. E' stato necessario anche l'utilizzo dell'autoscala proveniente da Ancona per confinare le fiamme alla mansarda e mettere il sicurezza il luogo. Per fortuna non si segnalano persone ferite o intossicate.



