Scontro tra un'auto ed un'Ape: un uomo finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI – Auto contro un’Ape: il conducente del motocarro finisce all’ospedale.L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina all'incrocio tra via Cornacchia e via Monteschiavo a Maiolati Spontini. Si scono scontrati, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, una vettura ed un motocarro Ape. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Urbani di Jesi. Sul posto anche anche i vigili del fuoco che hanno messo i mezzi coinvolti in sicurezza.