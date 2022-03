La lite col fidanzato, la fuga senza cellulare e gli strani post: il giallo della scomparsa di Andreea a "Chi l'ha visto"

MOIE - La notte passata con gli amici, la lite con il fidanzato, la fuga senza cellulare, ma anche alcuni inquietanti post sui social: la scomparsa della 27enne Andreea Marcela Rabcuc, di Maiolati Spontini, ha tutti i contorni del giallo. Risvolti della vicenda, che risale a sabato 12 marzo, sono stati svelati ieri sera nella puntata di "Chi l'ha visto" andata in onda ieri su Rai. La conduttrice Federica Sciarelli e l'inviata Veronica Briganti hanno intervistato il padrone del casolare tra Moie e Montecarotto dove Andreea è stata vista l'ultima volta: "Ha litigato tutta la sera con il ragazzo, poi alle 6.30-7 del mattino se n'è andata".

Il cellulare

"Non si sono mai messi le mani addosso - ha raccontato - ma hanno litigato tutta la serata, poi al mattino, verso le 6,30-7, lei ci ha mandati tutti aff... e se n'è andata. Il cellulare? L'ha tenuto lui". E proprio sul cellulare la madre Giorgia ha quasi subito cominciato a cercarla, preoccupata. Lui però, ha risposto soltanto il giorno dopo per poi restituire il cellulare alla madre. A quel punto, lunedì, scatta la denuncia ai carabinieri, a cui viene anche consegnato lo smartphone.

Andreea è alta 1 metro e 68 cm, capelli corti castani scuri con la frangetta colorata di blù sulle punte. Occhi nocciola, ha un piercing sulle labbra e dei tatuaggi sulle mani. Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con davanti la stampa di “Tom&Jerry”, la stessa presente sui pantaloni, dei jeans chiari. Aveva un giubbino bianco, un cappello rosa con orecchie da gatto, degli scarponcini Levi’s neri e uno zainetto colore verde fluo con impressa la faccia dello Stregatto di “Alice nel paese delle Meraviglie”. Si è allontanata a piedi sulla Montecarrotese, in direzione Jesi.

I post social

La redazione di "Chi l'ha visto" ha anche fatto un'indagine "social" della vicenda, scovando un post ascrivibile al ragazzo di Andreea, con la foto di un water. Nel post, precedente alla scomparsa della ragazza, si legge "Questo è il trono adatto per te", ma anche "Per me sei deceduta". In un'altra schermata viene mostrato il profilo dell'autore del post in cui si autodefinisce "vedovo". Federica Sciarelli e Veronica Briganti hanno lanciato un appello al ragazzo, invitandolo a contattarle e a spiegare i post, ma lui non si è fatto vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA