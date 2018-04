Schianto contro un muretto Mamma e due figlioletti finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI - Paura a Moie di Maiolati Spontini per una mamma 40enne e per i suoi figili di 8 e 10 anni.La donna, di Monte Roberto, ha perso il controllo dell'auto sull'asfalto viscido: il mezzo ha sbattuto violentemente contro un muretto. Immediati i soccorsi: la donna e i bimbi sono stati portati all'ospedale Urbani di Jesi per accertamenti. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.