Polizia locale, tanti controlli e poche multe. Nell'anno del Covid pochissimi incidenti stradali

MAIOLATI SPONTINI - Un calo drastico degli incidenti stradali e l’aumento esponenziale dei controlli, sia alle persone che alle attività commerciali, per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Pesa ovviamente l’effetto lockdown nel bilancio 2020 dell’attività della Polizia Locale, uno dei servizi in capo all’Unione dei Comuni della Media Vallesina.



Fra febbraio e aprile, nel periodo della quarantena, la Polizia Locale, guidata dal comandante Giovanni Carloni, ha effettuato controlli congiunti con le altre forze di polizia, con 62 servizi di ordine pubblico per la Questura (rispetto agli 8 dell’anno precedente) e ben 372 persone fermate. Controlli sul rispetto delle norme previste nei vari Dpcm, che hanno riguardato anche 183 fra negozi e pubblici esercizi. Il comportamento dei cittadini è stato molto corretto, visto che le violazioni alle norme legate all’emergenza Covid-19 sono state solo 5. Si è trattato di multe per spostamenti non consentiti e per il mancato uso della mascherina in luoghi pubblici, per un importo totale di 2.653 euro.



Nell’arco di poco meno di due mesi, durante il lockdown, gli agenti hanno garantito 33 giorni di servizio per un totale di 46 pattuglie composte da due operatori, suddivise negli orari dalle 7,30 di mattina alle 13,30 oppure dalle 13,30 fino alle 7,30 di sera. I controlli hanno riguardato i Comuni dell’Unione, ossia Maiolati Spontini, Castelplanio, Montecarotto, Poggio San Marcello, Rosora e San Paolo di Jesi. Il dato più incoraggiante legato al lockdown è sicuramente il netto calo degli incidenti stradali. Se nel 2019 ne erano stati rilevati 11, e ben 21 nel 2018, nell’anno appena trascorso si sono fermati a 5. Sempre per le limitazioni agli spostamenti, i veicoli controllati sono passati dai 9.650 del 2019 ai circa 2.500 del 2020. Il numero delle sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada sono passate da 502 (del 2019) a 220. Quasi dimezzato, di conseguenza, anche l’importo: da circa 38.000 euro, sempre del 2019, a 19.476 euro.



Per potenziare l’organico, è stata sottoscritta una convenzionedi due anni, con il Comune di Monte Roberto, uscito dall’Unione insieme con Castelbellino, per il servizio di Polizia Locale, che prevede l’assunzione di un agente pagato dal Comune di Monte Roberto ma che entrerà nell’organico della Polizia Locale dell’Unione.

