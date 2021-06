Ragazzini in bicicletta travolti da un'auto all'uscita da scuola: un 13enne soccorso dall'eliambulanza

MAIOLATI SPONTINI - Ultimo giorno di scuola segnato dalla paura a Moie di Maiolati Spontini. Due ragazzini, alunni di prima e seconda media della scuola secondaria di primo grado “Gaspare Spontini” sono stati investiti mentre stavano tornando a casa in bicicletta. Uno, un 13enne, è stato portato in eliambulanza all'ospedale Salesi, l'amico, di 12 anni, al Pronto soccorso del Carlo Urbani di Jesi.

I due ragazzini – rispettivamente di 12 e 13 anni – in sella alle loro biciclette stavano pedalando sulla pista ciclabile di via Carducci, quando improvvisamente sono stati travolti da un’auto che procedeva in direzione Fabriano. I due ragazzini, contusi e molto spaventati, erano comunque coscienti e sembra che nessuno dei due abbia battuto la testa. Solo il 13enne lamentava un dolore più acuto al collo e aveva difficoltà a muovere bene le gambe, pertanto è stata attivata l’eliambulanza Icaro01 che ha trasferito il ragazzino al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona per le cure del caso. Il 12enne invece è stato accompagnato all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi al pronto soccorso pediatrico, per essere sottoposto ad accertamenti precauzionali. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi, per fortuna.

