Furto lampo in un'abitazione: allarme sui social per i passaggi di un'Audi nera

MAIOLATI SPONTINI - Ladri in azione in frazione Scorcelletti nella zona industriale di Moie. Ignoti hanno colpito mercoledì sera in un’abitazione sopra un’autocarrozzeria di Federica Barchiesi &c. in via Clementina nord. Hanno atteso le 20, orario ha chiuso l’ufficio e il carroattrezzi era appena rientrato. L’inquilino che abita in affitto nell’appartamento sopra la carrozzeria è rincasato alle 20,20 e ha fatto l’amara scoperta: la casa completamente a soqquadro e le stanze rovistate.

Ha quindi lanciato l’allarme al proprietario e sono stati allertati i Carabinieri, che stavano eseguendo sopralluoghi in zona per altri furti in abitazione tra Scorcelletti e Moie. Bottino ancora da valutare. Al vaglio dei Carabinieri di Jesi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della carrozzeria e quelle poste in zona. Sono in corso le indagini, comparando anche gli altri elementi acquisiti nei furti in casa che hanno tartassato le famiglie in questo periodo. Altre persone hanno dichiarato di aver notato sfrecciare in zona una Audi A5 nera, la stessa che era stata avvistata a Moie, in via Giotto domenica scorsa. La notizia è presto rimbalzata sui social, dove c’è allarme.

