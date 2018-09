Esce dalla chiesa, travolta mentre attraversa: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI – Ennesimo investimento di pedone al centro di Moie. E' successo questa mattina verso le 9,30. A restare ferita è una pensionata di Moie, che è stata investita proprio mentre attraversava la strada al centro della frazione.La poveretta, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita con l'eliambulanza a Torrette. L'investimento si è verificato verso le 9,30 lungo via Risorgimento, nei pressi dell'attraversamento pedonale proprio a ridosso dell'abbazia di Santa Maria delle Moie e della filiale della banca. La donna - una pensionata di 86 anni di Moie volontaria dell'Unitalsi - era appena uscita dalla chiesa e stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Fabriano, è stata travolta da una vettura che procedeva con direzione Fabriano.