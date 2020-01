Entusiamo e allegria: i nonni della casa di riposo festeggiati dalle casalinghe

MAIOLATI SPONTINI - Entusiasmo ed allegria alla Casa di Riposo G. Spontini di Maiolati Spontini per festeggiare i nonni. La sala della ricreazione è stato lo scenario della X Festa provinciale dei nonni che si è tenuta nel periodo natalizio. L’organizzazione è stata a cura dell’associazione regionale Obiettivo Famiglia Federcasalinghe nell’ambito del progetto “I nonni una risorsa, un’enciclopedia vivente da valorizzare e ascoltare”. Per questa edizione speciale abbiamo deciso di entrare nelle Case di Riposo per festeggiare i nonni che per vari motivi sono lontani dalle loro famiglie e, specialmente durante le festività natalizie, sentono il bisogno di rivivere l’atmosfera familiare delle feste – afferma Maria Elvira Conti Fabbri, presidente Obiettivo Famiglia Federcasalinghe regione Marche – Come da tradizione nella Vallesina si festeggiano i nonni tra l’autunno e l’inverno con una grande festa della provincia di Ancona con musica dal vivo e ballo. In un periodo in cui si fanno tanti bilanci, l’associazione ha voluto puntare ancor più i riflettori sul tema, sempre più caldo, della solitudine degli anziani». © RIPRODUZIONE RISERVATA