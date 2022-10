Maiolati Spontini, decade la giunta Consoli: Allegretto il commissario prefettizio che gestirà il Comune

MAIOLATI SPONTINI - Gloria Sandra Allegretto, vice prefetto vicario della Prefettura di Ancona, è stata nominata Commissaria prefettizia per il Comune di Maiolati Spontini con il conferimento dei poteri spettanti al sindaco al Consiglio e alla Giunta. La nomina è stata decisa dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, che ha sospeso il consiglio comunale di Maiolati Spontini dopo le dimissioni presentate da 7 consiglieri su 12. Per la provvisoria gestione dell'ente è stata avviata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale con l'invio della relativa proposta al Ministero dell'Interno per quanto di competenza.

A rassegnare le dimissioni sono stati Alessandro Amadio, Giordano Spugni, Marco Santarelli, della lista civica «Insieme per i Cittadini», e i consiglieri di opposizione con Leonardo Guerro e Giancarlo Focante del M5Stelle, e Irene Bini e Silvia Badiali di Percorso Civico. Pochi giorni prima si era dimesso il vicesindaco Mario Pastori.

Il sindaco Tiziano Consoli: «Dimissioni, gesto irresponsabile»

Le dimissioni dei consiglieri che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale sono definite dal sindaco Tiziano Consoli «un atto di irresponsabilità totale nei confronti dell’operato dell’Amministrazione e un gesto irriguardoso nei confronti dei cittadini che attraverso le elezioni hanno dato mandato a me, come sindaco, e alla lista “Insieme per i cittadini” di portare avanti una programmazione già realizzata in parte e su cui si stava lavorando con grande impegno per completarne l’attuazione. La nomina di un commissario non porterà certamente ad una sviluppo in senso operativo delle questioni ancora aperte perché si potrà andare avanti solo con la gestione ordinaria e tutta la progettazione, dalle politiche spontiniane a quelle per le infrastrutture, dalla sicurezza e alle politiche familiari, decadrà».

I consiglieri dimissionari: «Assenza di ascolto da parte del sindaco»

I consiglieri comunali della Lega Amadio, Spugni e Santarelli che erano all'interno della Lista civica "Insieme per i cittadini" spiegano la scelta delle dimissioni. «L’amministrazione Consoli ha cominciato a vacillare già a dicembre 2019 con le dimissioni dell’assessore alla Cultura Debora Caré, una delle più votate alle elezioni amministrative, alle quali sono seguite quelle più recenti del Vice Sindaco Mario Pastori, che aveva le deleghe alle attività produttive e trasporti. Nel constatare una reiterata assenza di ascolto da parte del sindaco, ci siamo trovati costretti a prendere la decisione sofferta, ma necessaria, di rassegnare anche noi le dimissioni dal consiglio comunale. Quando viene meno il rapporto di fiducia con chi è chiamato ad amministrare la città, diventa impossibile proseguire un percorso - siamo sempre stati a disposizione dei maiolatesi e le nostre dimissioni non decretano certo la fine del nostro impegno per la città. Atteggiamenti come quelli adottati dal sindaco Consoli non fanno il bene del territorio chi amministra deve avere anche l’umiltà di ascoltare, perché, come dimostrano i fatti, da soli non si va da nessuna parte».