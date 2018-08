Ciclista travolto da un furgone: muore all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI – Tragico incidente questa mattina a Moie di Maiolati Spontini: un anziano è morto all’ospedale di Torrette per le conseguenze dello schianto. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10: l’uomo stava viaggiando in sella alla sua bici quando, per cause al vaglio di carabinieri e polizia locale, è stato travolto da un furgone. L’uomo ha battuto la testa e le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori della Croce Verde, tanto che il ferito è stato portato all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza. Ma purtroppo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.