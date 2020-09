Auto urta un cancello e si ribalta sul fianco: i vigili del fuoco mettono al sicuro il conducente

MAIOLATI SPONTINI - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16:30 a Maiolati Spontini in via Cornacchia per un incidente stradale. Coinvolta una sola auto che ha urtato un cancello ribaltandosi su un fianco. La squadra sul posto ha estratto la persona alla guida dal portellone posteriore, utilizzando cesoie e divaricatore idraulico, in collaborazione con i sanitari del 118. Presenti i vigili urbani per i rilievi.

