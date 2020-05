Due asinelli a passeggio sulla statale 76 nella notte allo svincolo per Moie

MAIOLATI SPONTINI - Due asinelli a passeggio in superstrada. È successo verso le 22,30 di lunedì quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza dei 2 animali che vagavano liberi sulla ss76 in direzione Fabriano nei pressi dello svincolo per Moie. Le forze dell’ordine hanno lavorato fino all’una per acchiapparli e metterli in sicurezza, poi tramite un veterinario della Asur affidarli a un maneggio della zona. La Ss76 è stata chiusa fino alla cattura.

