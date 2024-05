MAIOLATI SPONTINI - Arriva in Italia per ricongiungersi con il marito e sprofonda in un incubo fatto di minacce, botte e continui soprusi. Per un po’ è rimasta in silenzio, poi si è decisa a chiedere aiuto ai carabinieri. L’esito: l’uomo, un 52enne straniero, è stato arrestato dopo l’ennesimo episodio di violenza perpetrato nei confronti della moglie, una 46enne.

Le accuse

Le manette sono scattate quando la donna è stata picchiata in casa, a Maiolati Spontini, per l’ennesima volta, finendo all’ospedale con dieci giorni di prognosi. Per questo, il 52enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. In un primo momento, è finito in una cella del carcere di Montacuto. Poi, il gip ha disposto una misura cautelare meno afflittiva: il divieto di avvicinarsi a moglie e due figli. La donna, assieme ai minori, è stata collocata in una struttura protetta. Una precauzione dettata per cercare di evitare ogni tipo di contatto tra i due coniugi.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, la 46enne è arrivata da pochi mesi in Italia, accompagnata dai due figli minorenni. Voleva ricongiungersi con il marito e ricreare l’armonia familiare ormai perduta. Quello che doveva essere l’inizio di una nuova vita si è però trasformato in un inferno per la donna, dovendo quasi quotidianamente fare i conti con le vessazioni del marito.

La denuncia

È proprio tra le mura domestiche che si sarebbero consumati i maltrattamenti. Lei li ha sempre taciuti, fino all’ultimo episodio, quando lui - stando alla versione accusatoria - l’ha picchiata fino a mandarla all’ospedale. A quel punto, la 46enne ha chiamato il 118, mettendo in moto la catena dei soccorsi. I carabinieri sono arrivati a casa della coppia: hanno ascoltato la versione della vittima e poi hanno arrestato il marito violento.