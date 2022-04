Andreea scomparsa da un mese: il fidanzato ascoltato dai carabinieri. Sequestrati l'auto, il casolare e una roulotte

MAIOLATI SPONTINI - E' ormai un mese esatto che non si hanno più notizie di Andreea Alice Rabciuc, scomparsa nel nulla il 12 marzo dopo aver passato la notte in un casolare con il fidanzato, con cui aveva avuto una grossa lite, ed altri amici. In queste ore viene ascoltato, presso la caserma dei carabinieri di Jesi, proprio il fidanzato. In caserma è arrivata anche la Pm Irene Bilotta della Procura di Ancona, oltre al fidanzato sono state convocate in caserma altre due persone. Oggi, inoltre, è stata sequestrata l'auto del fidanzato e sono stati posti i sigilli all'area intorno ad un casolare e ad una roulotte nel territorio di Montecarotto, dove Andreea aveva trascorso la serata tra l'11 e il 12 marzo. La ragazza si era allontanata a piedi dopo il litigio e il cellulare era rimasto al fidanzato, che lo ha consegnato alla madre della 27enne soltanto dopo un giorno e mezzo. È stata considerata anche l'ipotesi di un allontanamento volontario, mentre sia la madre che il fidanzato hanno lanciato appelli, anche tramite "Chi l'ha visto", per avere notizie.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO «Poi tu mi aiuti a scomparire». L’ultimo messaggio... IL GIALLO Andreea ormai da un mese è un fantasma: tra i tanti misteri si... IL GIALLO Misteri e dubbi: anche un blitz con unità cinofile e cani... L'INDAGINE Andreea, si riaccende la speranza: il cadavere emerso dal Po non... MAIOLATI SPONTINI La lite col fidanzato, la fuga senza cellulare e gli strani post: il...

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA