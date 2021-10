Accoltella una donna e poi tenta di uccidersi: lei è gravissima all'ospedale regionale, lui meno

MAIOLATI SPONTINI - Dramma questa mattina attorno alle 7 a Moie di Maiolati, dove un uomo avrebbe accoltellato una donna per poi tentare di togliersi la vita con la stessa lama. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza e la Croce Verde di Jesi, insieme ai carabinieri e alla polizia. La donna è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale di Torrette, in sala emergenza. Meno grave l’uomo che avrebbe tentato di ucciderla per motivi ancora in fase di accertamento.

