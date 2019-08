Scontro tra auto e motorino all'incrocio, un ragazzo di 17 anni in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI – Spaventoso incidente ieri sera verso le 21,15 al centro di Moie, nei pressi del discount Eurospin. Un ragazzo di 17 anni, in sella a un ciclomotore, residente nella frazione è rimasto gravemente ferito nello scontro contro un'Alfa Romeo Giulietta. Lo scontro, avvenuto all’incrocio tra via Ancona e via Trieste, è stato violentissimo, tanto che il centauro è stato sbalzato dalla moto, è finito contro il parabrezza dell’auto, rovinando poi sull’asfalto.Sul posto sono intervenute, l’automedica del 118, le ambulanze della Croce verde di Jesi e della Croce Rossa. Il ragazzo è stato trasferito all'ospedale regionale con un codice di massima gravità. Ferito anche il conducente della vettura, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità di legge.