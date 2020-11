Scoperta choc nella notte, trovato il cadavere di un uomo di una quarantina di anni alla periferia della città

MAIOLATI SPONTINI – Tragica scoperta questa notte a Moie, nel Comune di Maiolati Spontini: il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in una zona periferica. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Jesi che al momento tendono ad escludere l'ipotesi di una morte violenta. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni d'origine straniera, ma sono in corso accertamenti sulla sua identità e sulle cause del decesso.

Ultimo aggiornamento: 10:28

