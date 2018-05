Un uomo le ruba la borsa dall’auto: lei lo insegue e cade nel parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Un ladro le ruba la borsa e lei per inseguirlo, cade. Il furto si è verificato ieri alle 17,20 a Moie nel parcheggio di un supermercato. Un uomo, approfittando che una donna (57enne del luogo) stava riponendo il carrello della spesa, le ha sottratto la borsa lasciata nella macchina. Dentro, oltre agli effetti personali, c’era il portafogli con 100 euro. La donna, accortasi del furto, ha inseguito il ladro che nel frattempo è salito su un’auto per scappare. Ma lei, coraggiosa, si è aggrappata al finestrino della vettura cadendo a terra. Per fortuna, è illesa. Indagini a cura della Stazione carabinieri di Moie che ha acquisito le immagini delle telecamere del supermercato, che hanno ripreso la scena. La caccia al ladro è aperta.