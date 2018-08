Addio Michela, stroncata a soli 33 anni da un male: lascia il marito e una bimba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Oggi è il giorno più brutto per tante persone, il giorno in cui piangere una giovane mamma dal sorriso solare e dal cuore grande. Oggi due comunità - quella di Moie e di Camerino - si stringono nel dolore per la prematura scomparsa di Michela Grimaldi, 33 anni appena compiuti. Michela si è spenta martedì alle 18,40 all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove era ricoverata per l’improvviso aggravarsi di quella feroce malattia scoperta circa tre anni fa. Una battaglia sempre più estenuante e dura, combattuta con tutto il coraggio che dà l’essere madre e il desiderio di veder crescere la propria bambina.Originaria di Camerino, Michela si era trasferita a Moie dopo il matrimonio con Gabriele Brutti, responsabile del Maxi Coal di Torrette. Dipendente della catena “Acqua e Sapone”, Michela era una mamma attenta e una ragazza molto sensibile e generosa. Partecipava alle raccolte fondi e si interessava di sociale. Ha preso parte alla petizione per l’apertura del centro dialisi all’ospedale di Camerino e sosteneva le associazioni per i bambini affetti da sindrome di Down. Un’attenzione al prossimo ereditata dalla famiglia e dai suoceri: Ubaldo, il papà di Gabriele, è socio dell’Unitalsi di Moie. Michela non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia più grande e oggi in tantissimi la piangono. La salma è stata composta alla Casa del Commiato di Bondoni, dove ieri una processione silenziosa di amici e parenti ha scandito i minuti della camera ardente. Oggi pomeriggio alle ore 17 l’ultimo commosso saluto. I funerali saranno celebrati nella chiesa Santa Maria di Moie, la tumulazione nel cimitero comunale. La piangono il marito Gabriele con la loro bimba, la madre Umberta e i suoceri Liliana e Ubaldo, i cognati Marta e Domenico, la nipotina e tanti amici, tutto il gruppo Unitalsi e i colleghi di lavoro. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in favore dell’Ail e della Clinica Ematologica dell’ospedale di Torrette.