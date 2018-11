Macrobiotica e diete salvifiche: altre 30 denunce contro Pianesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Da marzo, mese in cui è esplosa l’inchiesta sull’associazione macrobiotica fondata da Mario Pianesi, il centralino dell’Osservatorio Nazionale Antiviolenza Psicologica di Firenze non ha mai smesso di squillare. È a quest’ente che si sono rivolti fin dal primo momento ex adepti della cosiddetta setta macrobiotica o familiari di persone che in passato si erano avvicinate ai vari ristoranti Upm sparsi in tutta Italia, venendo affascinati dalla filosofia pianesiana e dalle diete salvifiche, propinate – secondo alcune testimonianze – come un’alternativa alla medicina tradizionale, vista come qualcosa di inutile e dannoso. In poco meno di otto mesi, l’Osservatorio ha ascoltato le storie di una cinquantina di persone, offrendo supporto morale, psicologico e, a volte, legale.