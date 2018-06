Le danneggiano l’auto durante il pellegrinaggio Insulti a forma di croce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STAFFOLO - Partecipa al pellegrinaggio Macerata-Loreto ma al ritorno trova l’auto danneggiata con profondi graffi a forma di croce, lo specchietto divelto e due messaggi minatori con insulti e bestemmie. È l’amara sorpresa per una donna di Staffolo che sabato sera ha parcheggiato la sua Opel Corsa in via dei Velini 23 a Macerata, vicino all’ingresso di un parcheggio privato senza ostruirne il passaggio. «Chi lo ha fatto, ha lasciato due messaggi che ho consegnato alla Questura per la denuncia».