Pellegrinaggio da Macerata a Loreto: in centomila fino al santuario mariano

MACERATA - Sono circa 100mila, secondo gli organizzatori, i partecipanti al 40mo Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto arrivati al santuario mariano stamane, dopo un percorso di 30 km. I primi fedeli sono spuntati intornoalle 6:30, poi una fiumana di gente che ha occupato l'intera sede stradale, fino alle 8:20 circa. L'arrivo a Loreto, rispetto alla tabella di marcia che lo aveva previsto alle 5:30, ha avuto un ritardo di oltre un'ora perché le soste lungo il tragitto, per ammirare i fuochi artificiali a San Firmano e per la colazione servita a Chiarino, si sono protratte più del solito.Ad accogliere i fedeli sul sagrato della Santa Casa c'erano il card. Marc Ouellet, che ieri sera ha celebrato la messa allo stadio Helvia Recina di Macerata prima della partenza, l'arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin e altri prelati. Non cisono stati incidenti, ma come il solito più di uno dei pellegrini anziani ha avuto bisogno delle autoambulanze diservizio per completare il tragitto fino a Loreto. Alle circa 20 mila persone partite da Macerata, si sono aggiunti altripellegrini a Villa Potenza e a Sambucheto fino a calcolare già 40 mila presenze che sono ancora aumentate a San Firmano e a Chiarino fino a toccare i 100 mila fedeli calcolati dagli organizzatori.