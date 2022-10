LORETO - Era a poche decine di metri dalle auto parcheggiate nell’ipermercato Oasi, a passeggio nei campi retrostanti l’area commerciale al confine tra Loreto e Porto Recanati, quando un passante l’ha notato e fotografato con il cellulare. Il lupo costeggiava un fossato agricolo a Pizzardeto dove più volte è stata segnalata la presenza di nutrie.

Probabilmente l’esemplare, forse un ibrido, si è spinto a valle in cerca di cibo. Una circostanza che ieri, in pieno giorno, ha destato preoccupazione nei residenti vista anche la confidenza dimostrata dall’animale nello spostarsi in un territorio fortemente antropizzato. E’ l’ennesimo episodio registrato tra il Conero e la Valmusone da quando, a dicembre, un intero branco è stato filmato dalle parti dei campi da golf al Coppo di Sirolo.

Moltiplicati gli avvistamenti

Da allora si sono moltiplicati gli avvistamenti nelle campagne della zona, anche a ridosso dei centri abitati come avvenuto lo scorso 25 settembre nella fattoria Magnaterra a Castelfidardo. In un video diffuso sui social, gli allevatori avevano denunciato tre attacchi dei lupi subiti in una sola settimana. Il bilancio: un vitello e sei pecore, oltre alle quattro uccise ad agosto. Nella notte tra domenica e lunedì 10 ottobre, invece, le telecamere di una azienda agraria tra il Coppo e Camerano hanno ripreso un lupo all’interno della proprietà dove sono stati sbranati pecore, caprette e animali da cortile.