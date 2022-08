OSIMO - Due lupi hanno sbranato due pecore dentro un recinto nel pieno centro abitato di San Paterniano. Ha destato preoccupazione l’assalto di sabato notte in via XVII Luglio, nella nuova zona residenziale di San Paterniano dove si trova, fra l’altro, anche il Microbiscottificio della cooperativa Frolla. In uno stabile adiacente c’è l’allevamento di bulldog francesi di Enrico Lombardi, della storica famiglia di pasticceri. Il capannone è circondato da una ampia zona verde tutta recintata dove venivano tenute 5 pecore, non da macello, ma da latte.

La scoperta alle 6.30

Il custode che si prende cura dei bulldog francesi dell’allevamento Future Frenchie Kennel, tenuti dentro ad uno stabile e per fortuna protetti e tutti salvi, ha raccontato che fino alle 3 di notte non aveva notato nulla di strano. Alle 6,30 di ieri il titolare dell’allevamento ha ritrovato due pecore uccise e altre tre ferite, una delle quali molto grave. Non ci sono spycam che abbiano ripreso l’attacco notturno ma stando al pastore che si prende cura delle pecore per conto dei Lombardi i lupi sarebbero stati forse tre, hanno anche tentato di trascinare via la carcassa di una pecora, rimasta impigliata nella recinzione. Non è la prima volta che i lupi vengono immortalati tra San Paterniano, Villa, Casenuove e Polverigi, ma forse è la prima volta che si avvicinano così tanto alle abitazioni.