La sfida di Luca, 22 anni, dalla Bicocca alla Junior Enterprise Europe. Giovani marchigiani brillano in Europa

SIROLO - Rinnovare la spinta imprenditoriale delle Marche declinandola attraverso competenze innovative e rete internazionale di formazione. È la sfida di Luca Santarelli, 22 anni, anconetano di nascita e sirolese di adozione, laureando all’Università di Milano Bicocca in marketing, comunicazione aziendale e mercati globali. Santarelli è entrato a far parte della confederazione europea della Junior Enterprise Europe (Jee), network globale nato nel 1967 con lo scopo di colmare il gap tra la teoria universitaria e la pratica del mondo del lavoro.

«Della confederazione europea - spiega - fanno parte 16 nazioni e io sono stato chiamato a coordinarne lo sviluppo».

Lo strumento è quello del learning by doing, imparare attraverso la pratica. «Il network punta a sviluppare l’imprenditoria dei giovani sia in senso classico sia in senso proattivo - dice ancora Santarelli - con l’obiettivo di formare i leader di domani». Il suo ruolo è di events experience manager. «Il mio obiettivo - aggiunge - è quello di aumentare l’engagement, il coinvolgimento di coloro che partecipano ai nostri appuntamenti».

Gli eventi della confederazione europea della Jee sono quattro, uno per stagione, il prossimo è in programma a marzo e sarà ibrido, cioè ancora in parte online. «In questa occasione,- è sempre la voce di Santarelli - organizzeremo l’attività dei junior entrepeneurs soprattutto sul tema dell’innovazione con lo slogan Make the difference». L’imperativo è proprio di quello di essere autori del proprio percorso facendo la differenza.

Che è anche, in conclusione, l’aspirazione di Santarelli, che prima dell’evento, sarà a Bruxelles, poiché la Jee ha tra i partner anche la Commissione e il Parlamento europei: «Sono appassionato di imprenditoria e mi ritengo molto proattivo, l’aspirazione è avere un’azienda mia che possa avere impatto sulla società».



