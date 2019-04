Lotta allo spaccio finisce in manette un ragazzo di 21 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ancora super controlli nelle ultime 24 ore della Polizia di Stato nel capoluogo dorico che hanno portato all’arresto di un giovane pugliese che aveva avviato una fiorente attività di spaccio nel quartiere Montagnola e alla denuncia di altri due soggetti consumatori di droghe pizzicati dalle Volanti nel quartiere Piano San Lazzaro.Erano le 12.55 di ieri quando gli agenti delle Volanti, transitando in via Colombo notavano nei pressi dell’entrata del Cras un uomo che alla vista della Polizia tentava di defilarsi costeggiando le mura.Subito fermato l'uomo, un tossicodipendente anconetano di 41 anni veniva trovato in possesso di due spinelli di marijuana che venivano sequestrati.Stessa sorte toccava ad un anconetano di 20 anni che, verso le 18.30 di ieri, veniva controllato in via Scrima; il giovane alla vista della Polizia consegnava spontaneamente un pezzetto di hashish del peso di 1.10.Questa notte, verso le 3.30, gli agenti delle Volanti, transitando in via Petrarca, notavano un gruppetto di giovani i quali, alla vista della Polizia si agitavano; uno di loro, nell’occasione, lanciava in terra un involucro poi rinvenuto contenente circa 4 grammi di cocaina.Nel corso della successiva perquisizione gli agenti rinvenivano e sequestravano la somma di denaro di 150.oo euro composta da banconote riposte in modo frettoloso e approssimativo, frutto dell’attività di spaccio.L.M., 21enne pugliese, veniva arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio e condotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’indagato.