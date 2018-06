Due ventottenni sorpresi mentre assumono eroina nel parcheggio del market

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Attività di controllo senza soste per contrastare il traffico e l’uso illegale di sostanze stupefacenti nonché proteso alla lotta dell’altra piaga sociale, ovvero il costante e aumento abuso di sostanze alcoliche e dunque a tutela dell’incolumità pubblica e sicurezza stradaleI carabinieri hanno dunque segnalato per detenzione illegale per uso personale di sostanza stupefacente due giovani di origini tunisine entrambi residenti a Porto Recanati di 28 anni, celibi, nullafacenti e incensurati. I due nel pomeriggio di ieri, venivano sorpresi, dai militari in turno perlustrativo dell’Aliquota Radiomobile, a bordo di una Bmw serie 1, in sosta all’interno del parcheggio del supermercato LIdl di Loreto, intenti ad assumere eroina. Fermati ed identificati, venivano sottoposti a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale i fermati asserivano di essere tossicodipendenti e che la droga serviva per il proprio fabbisogno personale, rifiutandosi di fornire ulteriori informazioni e collaborazione.La droga rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo e i due segnalati alla Prefettura per uso personale illegale di sostanza stupefacente.