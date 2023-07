LORETO - Fiancate dell’auto rigate, specchietti divelti, finestrini spaccati in piazza Kennedy. Bottiglie piene lanciate in mezzo alla strada con i mezzi in transito che per un soffio hanno evitato l’incidente in via Rosario. Quale disagio alimenti un simile comportamento e come possa sfuggire all’attenzione dei genitori è una domanda che in molti si stanno ponendo a Loreto, dopo il “far west” andato in scena giovedì notte a Villa Musone, l’ultimo episodio di una sequela di atti vandalici che potrebbero avere per protagonisti alcuni minorenni.

Le segnalazioni



La segnalazione di «un gruppo di ragazzi e ragazze di circa 12 anni» che «tutte le sere prende a calci serrande, portoni, insegne pubblicitarie e auto in sosta in via Bramante, viale Europa e altre vie del centro» è stata condivisa qualche giorno fa sui social anche da un avvocato di Loreto, intenzionato a procedere per vie legali se i fatti si fossero ripetuti. Una strada già intrapresa dai residenti di piazza Fanini che, esasperati, hanno denunciato alle forze dell’ordine le bravate dei ragazzini. Anche in passato l’azione teppista di sconosciuti ha più volte costretto l’amministrazione comunale a ripristinare gli arredi urbani dei parchi cittadini.

A neanche un giorno dalla riqualificazione dell’area verde di via Czestochowa, a Villa Costantina, il tavolo fisso con quattro sedute appena installati erano stati imbrattati con scritte e simboli impressi con la vernice spray. Mesi prima il Comune era dovuto intervenire in più riprese per sistemare la porta d’ingresso e ripulire dai rifiuti lo spogliatoio del parco di Montereale, l’area verde attrezzata oggetto di un costoso restyling solo pochi anni fa. In una precedente occasione era stata sradicata anche una panchina, poi ritrovata in un luogo più appartato del parco.

Nel mirino dei vandali erano finiti pure i bagni pubblici di Villa Musone, letteralmente devastati da ignoti. Il fatto più eclatante si era però verificato nel maggio 2022, quando pezzi di bottiglie di vetro volutamente conficcati nel terreno erano stati rinvenuti accanto ai giochi per bambini nel parchetto di viale Marche. Anche allora i sospetti si erano indirizzati verso una cricca di giovanissimi, alle prese con una folle e macabra sfida in cui le vittime designate erano i bimbi più piccoli. «La situazione sta degenerando – chiosa Gianluca Castagnani, consigliere di SiAmo Loreto - è ora che il sindaco si attivi tramite un protocollo di intesa tra forze dell’ordine per debellare questi fenomeni e ripristinare la sicurezza, il decoro, la quiete pubblica e più in generale la qualità della vita dei cittadini».