L’ultimo saluto a mamma Manuela oggi nella chiesa di Loreto stazione

LORETO - Sono stati fissati per oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Anna dei Greci a Loreto stazione i funerali di Manuela Discepoli, la mamma di 43 anni morta a seguito delle terribili ferite riportate nell’incidente frontale di giovedì sera sulla statale 16 alle porte di Osimo Stazione. Ieri il pm Pucilli ha firmato il nullaosta per le esequie dopo l’autopsia svolta dal medico legale Mauro Pesaresi.Gli esami avrebbero evidenziato i terribili traumi al torace e all’addome della madre, mentre serviranno altri giorni per l’esito degli esami istologici da cui potrebbero arrivare indizi a conferma dell’ipotesi del malore della donna mentre guidava la Fiat Multipla con a bordo i tre bimbi. Dai primi rilievi della polizia locale di Osimo è emerso che l’auto avrebbe invaso la carreggiata opposta colpendo frontalmente lo Scudo guidato da uno jesino di 60 anni che ha detto agli agenti di non aver potuto fare niente per evitare lo scontro.