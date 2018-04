Trovato morto l'uomo scomparso: fulminato da malore mentre fa legna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO – Ritrovato morto questa mattina a Scossicci il 79enne che era scomparso ieri da Loreto. L’allarme è scattato quando l’uomo non si è presentato, come convenuto, a prendere la moglie dalla parrucchiera. Immediate sono partite le ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, mentre l’allarme veniva diramato anche via social. Anche perché l’uomo era soggetto a smarrimenti e vuoti di memoria. Questa mattina è stata prima trovata la sua auto a Scossicci, a Porto Recanati, e, poco lontano, il corpo accasciato dell’uomo. Con tutta probabilità fulminato da un malore, forse un infarto, mentre raccoglieva la legna.