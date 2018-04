Trans morto in un bed and breakfast Vicino al corpo trovato un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Un trans è stato trovato morto questa mattina in un bed and breakfast, al confine tra Loreto e Porto Recanati. Si sarebbe ucciso ingerendo acido muriatico. Accanto al corpo è stato trovato un coltello: sono in corso altri accertamenti medico legali per escludere altri possibili scenari. Il trans avrebbe lasciato anche un biglietto. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Osimo e del Reparto operativo di Ancona.