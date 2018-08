Sterpaglie a fuoco vicino alla cabina della corrente elettrica: salta l'energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nella tarda mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Loreto in via Maccari per un incendio. Per cause in fase di accertamento da una cabina per la trasformazione della corrente elettrica, partiva l’innesco che incendiava la sterpaglia che circondava la cabina. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata dall’evento. Le squadre di pronto intervento dell’energia elettrica stanno lavorando per ripristinare le utenze senza energia elettrica.