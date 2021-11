LORETO - Attenzione, doveroso un post-it per evitare imperevisti. Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione dei conduttori sulla linea elettrica, sarà completamente chiusa la stazione di Loreto, in entrata e in uscita, dalle 8:00 alle 17:00 di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitanova Marche o di Ancona sud.





