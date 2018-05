Scontro tra auto e camion Paura sulla Statale, grave una donna di 31 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Schianto frontale sulla statale 16 tra una Fiat Multipla e un autoarticolato: grave la conducente della vettura. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 4 e 50, poco prima dello svincolo per l’A14 in direzione sud. La conducente della Multipla, una moldava di 31 anni (S. Y. le iniziali) residente a Loreto, era rimasta incastrata ed è stata liberata dai vigili del fuoco di Osimo, accorsi insieme alle ambulanze del 118. La donna, non del tutto cosciente, è stata trasportata a Torrette in codice rosso, per un trauma toracico e altre lesioni, ma non sarebbe in serio pericolo di vita. Illeso il conducente del tir. Il traffico ha subito rallentamenti e code durante i soccorsi. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, ancora provvisori, sarebbe stata la Multipla a invadere l’altra corsia, per cause in corso di accertamento.