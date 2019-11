Sosta selvaggia davanti alla Santa Casa: l'immagine scatena un vespaio di polemiche sui social

LORETO - Sosta selvaggia giovedì sera in piazza della Madonna a Loreto. La bellissima piazza di fronte al Santuario Mariano, che sarebbe zona pedonale, è stata invasa da una dozzina di auto parcheggiate fin sotto il sagrato.

L’immagine è stata diffusa sui social animando le polemiche. Anche in altre zone viene denunciata una sorta di anarchia, come la ztl spesso violata in via Asdrubali.

